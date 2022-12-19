Arnavutköy'de dev dalgalar oluştu

Arnavutköy Karaburun Limanı’nda fırtına nedeni ile oluşan dev dalgalar limanı dövdü. Metrelerce yüksekliğe oluşan dalgalar böyle görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği İstanbul’da bugün ve yarın için fırtına uyarısı yapmıştı. Yapılan uyarıların ardından Sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına İstanbul’un kuzey kısmında bulunan Karaburun açıklarında dev dalgalar oluşmasına neden oldu. Dev dalgalar Karaburun Limanı’nı adeta dövdü. Oluşan dev dalgalar böyle görüntülendi.