Arnavutköy'de düğün konvoyunda havaya ateş açan şahıs yakalandı

Arnavutköy’de düğün konvoyu sırasında otobüs durağında bekleyen insanların yanında havaya ateş açan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Olay 19 Kasım tarihinde Arnavutköy Taşoluk Caddesi’nde meydana geldi. Bazı sosyal medya hesaplarında durakta bekleyen insanları gördüğü halde BMW marka bir aracın düğün konvoyundan silahla ateş ettiği şeklinde bir paylaşım gerçekleşti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince konuyla ilgili inceleme başlatıldı. İnceleme neticesinde plakası tespit edilen araç dün akşam Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde durduruldu. Olay günü havaya ateş eden S.Ç.(23) isimli şahıs yakalanırken üzerinden ise 1 adet kurusıkı tabanca çıktı. Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve 6136 SKM suçlarından S.Ç. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.