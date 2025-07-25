Arnavutköy'de eğitime dev yatırım: 32 derslikli ilkokulun temeli atıldı

Arnavutköy Belediyesi öncülüğünde yürütülen proje kapsamında inşa edilecek 32 derslikli ilkokulun temeli düzenlenen törenle atıldı. Projede, modern eğitim alanları, sosyal donatılar ve çağdaş mimari ön planda tutuluyor.

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde, İmrahor Mahallesi’nde inşa edilecek 32 derslikli ilkokulun temeli düzenlenen törenle atıldı. Arnavutköy Belediyesi’nin öncülüğünde yürütülen projenin temel atma törenine İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Prof. Dr. Murat Mücahit Yentür, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Salim Gökhan Gürek, mahalle muhtarları, öğrenciler, vatandaşlar ve çok sayıda davetli katıldı. Temeli atılan 32 derslikli yeni eğitim yuvası, çağdaş eğitim ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde tasarlandı. Proje tamamlandığında, bölgedeki okul ihtiyacını büyük ölçüde karşılaması bekleniyor.

"Belediyecilik sadece yol ve altyapı hizmetlerinden ibaret değildir"

Düzenlenen programda konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, "Bizler biliyoruz ki eğitim sadece dört duvar arasında verilen bir hizmet değildir. Eğitim bir ülkenin geleceğini belirleyen en önemli yatırımdır. Ülkemizin dört bir yanında yeni okullar yapılıyorsa binlerce öğretmen atandıysa ve mesleki eğitim yeniden ayağa kaldırılıp ücretsiz ders kitaplarının yanı sıra yardımcı kaynaklara da erişebiliyorsa arkasında çok şüphesiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliği vardır. Sadece büyükşehirlerde değil en ücra köşelerde de eğitim modern şekilde devam ediyor. Devletimiz eğitimde fırsat eşitliği ilkesini temel alarak her çocuğun kaliteli bir eğitime erişimini sağlamak için çok yönlü çalışmalarına devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde herkesin kendi değerleri ve kimliğiyle eğitim görebilmesinin yönü açılmış durumda. Bizlerde yerel yönetimler olarak bu eğitimde kalkınma hamlesinin bir parçası olmayı kendimize görev bildik. Belediyecilik sadece yol ve altyapı hizmetlerinden ibaret değildir. Bu anlayışla ilçe milli eğitim müdürlüğümüzle işbirliği içerisinde okullarımızın bakım, onarım ve çevre düzenlemelerini de titizlikle yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Toplumun en büyük dinamik merkezlerinden bir tanesi hiç kuşkusuz eğitimdir"

Yine programa katılarak konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Prof. Dr. Murat Mücahit Yentür, "Buradaki en büyük sevinç kaynağımız ise, ikili eğitim yapan Halis Kutmangil Okulumuzun bu yeni okulun devreye girmesiyle birlikte artık tekli eğitime geçiyor olmasıdır. Bu ne demek? Bu, öğretmenlerimizin sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlere daha fazla zaman ayırabileceği, çocuklarımızın ise günün önemli bir zaman dilimini okulda daha verimli, daha keyifli ve eğitici-öğretici şekilde geçirebileceği anlamına geliyor. Bu gerçekten çok kıymetli bir gelişme. Arnavutköy, İstanbul’un dünyaya açılan kapısıdır. Yeni Havalimanı’yla birlikte bu bölge, İstanbul içerisinde nadide ve özel bir konuma sahip hale geldi. Biz de İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, Sayın Bakanımız Yusuf Tekin’in öncülüğünde Arnavutköy’ü eğitim yatırımları projeksiyonumuzda çok önemli bir noktaya koyduk. 2025 yılı sonuna kadar farklı ay dilimlerinde tamamlamayı planladığımız yatırımlarımız var. Sadece Eylül ayında eğitime başlayacak 6 yeni okulumuz bulunuyor. Hala devam eden 7 okul inşaatımız var. Toplamda Arnavutköy’de şu anda yatırım programımızda yer alan 21 okul inşaatımız devam ediyor. En önemlisi ise, bu süreci yakından takip eden, her adımda bize destek olan çok kıymetli bir belediye başkanımız var. Bugün, iki okul protokolü imzalandı. Yine bugün burada bir okulun temelini birlikte atıyoruz. Milli Eğitim camiası adına, Arnavutköy Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Candaroğlu’na yürekten teşekkür ediyorum. Elbette sadece bina inşa etmek yeterli değil. Aynı zamanda gençliğimizi de ihya etmemiz gerekiyor. Bu noktada, çocuklarımızı hayata hazırlayan, insan kaynağına katkı sunan okulların da önemini vurgulamak isterim. Turizm Otelcilik Meslek Lisesi, Spor Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi gibi farklı branşlarda eğitim veren okulların da bu bölgeye kazandırılması için ilçe müdürlüğümüzle ve belediyemizle birlikte yeni planlamalar yapacağız. Bu vesileyle, temelini attığımız okulumuzun hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Bu okuldan nice güzelliklerin, değerlerin ve başarılı öğrencilerin çıkmasını temenni ediyorum. Binaları inşa ettiğimiz kadar, gençliği ihya etmeye de önem veriyoruz. Yeni müfredatımızla birlikte en önemli hedefimiz; önce iyi insan, iyi vatandaş, ahlaklı, adaletli ve merhametli bireyler yetiştirmektir. Bunun ardından da elbette nitelikli gençleri ülkemize kazandırmaktır" şeklinde konuştu.