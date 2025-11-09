Arnavutköy'de Erzurum Tanıtım Günleri yöresel lezzetleri ve konserlerle kültür şölenine dönüştü

Arnavutköy Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Erzurum Tanıtım Günleri, üç gün boyunca etkinlikler, yöresel lezzetleri ve konserleriyle kültür şölenine dönüştü. Etkinlikte ünlü şair Nurullah Genç, sevilen sanatçı İsmail Bingöl ve Türkiye’nin efsane gruplarından Ayna sahne aldı.

Arnavutköy Belediyesi tarafından düzenlenen Erzurum Tanıtım Günleri yoğun ilgi gördü. Arnavutköy Şehir Parkı’nda gerçekleştirilen etkinliğin açılışına İstanbul milletvekilleri Şengül Karslı ve Yahya Çelik, eski Milletvekili Mustafa Ilıcalı, AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Salim Gökhan Gürek, İstanbul Erzurumlular Dernek Federasyonu Başkanı İsmail Yanık, Belediye Başkan Yardımcıları Zeki Koç, Ahmet Altay, dernek başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Erzurum’un köklü kültürünü, misafirperverliğini ve dadaş ruhunu Arnavutköy’e taşıyan program, halk oyunları, yöresel ürün stantları, el sanatları sergileri ve lezzet ikramlarıyla dolu dolu geçti. Etkinlik alanında kurulan stantlarda Erzurum mutfağının en özel tatları vatandaşlarla buluştu. Cağ kebabı, kadayıf dolması, su böreği, göğermiş peynir, ayran aşı çorbası ve Erzurum ketesi gibi geleneksel lezzetler büyük ilgi gördü. Ziyaretçiler, Erzurum’un yöresel mutfağını yerinde deneyimleme fırsatı buldu.

"Gerçek belediyecilik budur"

Eski Milletvekili Mustafa Ilıcalı, "Gerçek belediyecilik budur. 81 ili bir araya getiren bu memleket günleri hem birlik hem kardeşlik projesidir. Arnavutköy Belediyesi bu anlamda örnek bir çalışmaya imza atıyor. Başkan Mustafa Candaroğlu ve ekibini gönülden tebrik ediyorum" dedi.

"Erzurum’un ruhu bu meydanda yaşıyor"

İstanbul Milletvekili Yahya Çelik yaptığı konuşmada, "Bu tür programlar hemşehrilerimizin bir araya gelmesine, kültürümüzün yaşatılmasına vesile oluyor. Arnavutköy Belediyesi’ni ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Gerçekten de bugün Arnavutköy’de Erzurum’un ruhu yaşıyor" ifadelerini kullandı.

"Kültürel etkinliklerle birlik ve dayanışma güçleniyor"

İstanbul Milletvekili Şengül Karslı, Arnavutköy Belediyesi’nin kültürel faaliyetlerle kentte birlik ruhunu canlı tuttuğunu belirterek, "Her hemşehri buluşmasında köklerimizle yeniden buluşuyoruz. Bu tür etkinlikler sadece hasreti gidermiyor, aynı zamanda toplumsal dayanışmayı pekiştiriyor. Bu organizasyonda emeği geçen herkese, özellikle Arnavutköy Belediyesi’ne teşekkür ediyorum" dedi.

"Bugün hava Erzurum"

Arnavutköy Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Koç, Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu’nun selamlarını ileterek, "Rahmetli İbrahim Erkal diyordu ya ‘Bugün hava Erzurum.’ Biz de bugün burada o ifadeyi yaşadık. İki aydır sayın başkanımızın öncülüğünde hemşehri günlerini sürdürüyoruz. Bu programlar, farklı şehirlerden vatandaşlarımızın bir araya gelmesine ve kardeşlik bağlarının güçlenmesine vesile oluyor. Bu organizasyonların hayata geçmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Erzurum cesaretin, vefanın ve inancın şehridir"

İstanbul Erzurumlular Dernek Federasyonu Başkanı İsmail Yanık ise, "Böylesine anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapan Arnavutköy Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Candaroğlu’na ve tüm ekibine şükranlarımızı sunuyoruz. Erzurum, Nene Hatun’un cesaretiyle, İbrahim Hakkı Hazretleri’nin ilmiyle, dadaşın mertliğiyle yaşayan bir şehirdir. Bizler bu ruhu yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından vatandaşlara ücretsiz cağ kebabı ikramı yapıldı. Uzun kuyrukların oluştuğu alanda vatandaşlar, Erzurum’un meşhur lezzetini tadarak ortamınıkeyfini çıkardı. Etkinlikte ünlü şair Nurullah Genç, sevilen sanatçı İsmail Bingöl ve Türkiye’nin efsane gruplarından Ayna sahne aldı. Konser alanını dolduran vatandaşlar, üç gün süren etkinliklerde coşkulu anlar yaşadı.

Arnavutköy Belediyesi’nin düzenlediği memleket günleri, önümüzdeki haftalarda farklı yörelerin kültürel zenginliklerini Arnavutköylülerle buluşturmaya devam edecek.