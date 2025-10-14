Arnavutköy'de evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan adam ağır yaralandı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan yabancı uyruklu Masoud Nazari, ağır yaralandı. Olayda saldırgan yaya olarak kaçarken, Nazari ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yusuf Eker
Olay, saat 20.30 sıralarında Arnavutköy İslambey Mahallesi Salih Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, camiden çıkıp evine giden Masoud Nazari isimli yabancı uyruklu adam, kendisini takip eden bir şahıs tarafından binasının önünde silahlı saldırıya uğradı. Kimliği henüz belirlenemeyen şahıs olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan Nazari ise yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı adam, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi devam eden Masoud Nazari’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından polis, saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.