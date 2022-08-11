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Arnavutköy'de feci kazada bariyerleri aşıp alt yola uçtu

Arnavutköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir cip sürücüsü, ana yoldaki bariyerleri aşarak tali yola uçtu. Araç içerisinde bulunan sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Arnavutköy'de feci kazada bariyerleri aşıp alt yola uçtu
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Arnavutköy’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir cip sürücüsü, ana yoldaki bariyerleri aşarak tali yola uçtu. Araç içerisinde bulunan sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, bugün saat 15.15 sıralarında Sultangazi - Arnavutköy yolu, Arnavutköy Devlet Hastanesi mevkiinde meydana geldi. Serkan Algan yönetimindeki 61 ABN 608 plakalı cip sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybedince karşı şeride geçerek tali yola uçtu. Kaza sonrasında araçta sıkışan sürücünün yardımına diğer araç sürücüleri koşarken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi soncunda araçtan çıkartılan yaralı sağlık ekipler tarafından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili çalışma başlattı. Yaralının araçtan çıkartılma anı cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

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İHA
Editör

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