Arnavutköy'de fırından telefon çalan şahıs yakalandı

Arnavutköy'de fırında tezgahta duran cep telefonunu çalan hırsız polis ekipleri tarafından yakalandı.

Arnavutköy'de fırından telefon çalan şahıs yakalandı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline

Arnavutköy’de fırında tezgahta duran cep telefonunu çalan hırsız polis ekipleri tarafından yakalandı.

Arnavutköy’de geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde bir fırına giren şahıs etrafına bakındıktan sonra masanın üzerindeki telefonu çalarak kayıplara karışmıştı. İhbar üzerine harekete geçen Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro ekipleri kamera kayıtlarını inceleyerek şahsın eşkalini tespit etti. M.Y. isimli şahıs kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıs adliyeye sevk edildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman