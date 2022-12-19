Arnavutköy'de fırtına nedeniyle bazı pazarcılar çadır kuramazken bazılarıysa ısınmak için ateş yaktı

Arnavutköy’de soğuk hava ve fırtına semt pazarında bulunan pazarcı esnafını etkiledi. Pazarcılardan bazıları aşırı rüzgar nedeniyle çadır açamazken soğuk hava nedeniyle boş kalan pazarda, pazarcılar ısınmak için ise ateş yaktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği İstanbul’da fırtına ve yağış uyarısı yapmıştı. Yapılan uyarıların ardından fırtına kentte yer yer etkili oldu. Sabah saatlerinde Arnavutköy İslambey Mahallesi’nde kurulan semt pazarında çadır açmaya çalışan pazarcı esnafı zor anlar yaşadı. Bazı pazarcılar fırtına nedeniyle çadır açamadı. Soğuk hava da üşüyen bazı pazarcılar ise ısınmak için ateş yaktı.

“Sabah geldik çadır kuramadık”

Pazarda bulunan esnaflardan Nusret Dinç, “Biz sabah erken saatlerde geldik çok rüzgar vardı Pazar kuramadık. Açtık tezgahı ama soğuk havadan dolayı müşteri de çok fazla gelmiyor. Bizde baya üşüdük ısınmak için ateş yaktık bekliyoruz bakalım” ifadelerini kullandı.