Arnavutköy'de genç berberlerin yarışmasında renkli görüntüler oluştu

Arnavutköy’de mesleğe yeni başlayan genç berberlere 1 gün süren eğitim programının ardından yarışma düzenlendi. Mesleğin ustalarından eğitim alan berberler daha sonra girdikleri yarışmada hünerlerini sergilerken dereceye girenlere de para ödülü verildi.

Arnavutköy Kültür Merkezi’nde Arnavutköy Belediyesi ve İstanbul Berberler Odası iş birliği ile düzenlenen etkinlikte mesleğe yeni başlayan genç berberlere 1 gün sürecek eğitim programı hazırlandı. Genç yetenekler sabahın ilk saatlerinde aldıkları eğitimler doğrultusunda katıldıkları yarışma da kendi hünerlerini sergiledi. Düzenlenen programa Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, İstanbul Berberler Odası Başkanı Şükrü Akyüz, Çok sayıda kuaför ve vatandaşlar katıldı. Düzenlenen etkinlikte yarışmada dereceye giren berberlere para ödülü verilirken programı izlemek için gelen herkese de meslekle alakalı çeşitli hediyeler verildi. Gün boyu devam eden etkinliğe vatandaşların da ilgisi oldukça yoğun oldu.

"Kendilerini çok daha iyi yerlerde görmeyi arzu ediyorum"

Düzenlenen organizasyonda konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, “Arnavutköy’de yeni yetişen kuaförlerimizin hem kendilerini geliştirmek hem mesleki anlamda yenilikleri öğrenmek ve aynı zamanda ciddi bir sosyal etkinlik olarak düşündükleri tasarladıkları bir yarışma programına ev sahipliği yapıyoruz. İstanbul berberler odası ile birlikte yapmış olduğumuz bir çalışma. Buradaki maksat, genç yeteneklerimize imkan sağlamak, onların kendini geliştirmesine katkı sağlamak, başarılar diliyorum. Daha nice böyle etkinliklerde buluşmak ümidiyle, kendilerini çok daha iyi yerlerde görmeyi arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı.

"Gençlere bilmediklerini öğretmek bizim borcumuz "

İstanbul Berberler odası Başkanı Şükrü Akyüz ise “Her sektörde olduğu gibi bizim sektörde zaman içerisinde kendi kabuğunu değiştiriyor. Gerek teknolojik olarak gerek teknik olarak.Bu bölgede mesleki eğitimle okuyan öğrencilerimiz, okumayan başka bir yerde kalfa, çırak olarak çalışan gençlerimiz için böyle bir eğitim projesi başlattık. Bu yaptığımız projelerin anlamı ustasından göremediklerini yeni teknolojileri, yeni teknikleri ve yeni müşteri isteklerini yerine getirebilmek için bu gençlerimize öncülük yapıp eğitim vermek istedik. İstanbul’da kendi bünyemizde eğitmenlerimiz var, bunlardan hangilerini isterlerse 30-40 kişilik kendi eğitim salonumuzda gençlerimiz ücret ödemeden birebir eğitim görecek. Gençlerimize göremediklerini, bilmediklerini öğretmek ve onlara mesleğini sevdirmek bizim borcumuz” dedi.