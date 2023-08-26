Arnavutköy'de güpegündüz lüks aracın ekranını çalan hırsızlar fark edilmelerine rağmen aldırış etmediler

İstanbul Arnavutköy’de güpegündüz bir lüks aracın yanına otomobilleriyle yanaşıp camını kırdıktan sonra ekranını çalan hırsızlar bir kadın tarafından fark edilmelerine rağmen soyguna devam etti. Hırsızlık anını fark eden kadın camdan bağırarak hırsızları durdurmaya çalışsa da başarılı olamadı. O anları cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydetti.

Olay, sabah 08.37’de Arnavutköy Merkez Mahallesi Ova Sokak’ta gerçekleşti. Park halinde olan ve sahibinin daha bir hafta önce satın aldığı lüks otomobili gözüne kestiren hırsızlar aracın yanına yanaşıp camını kırdıktan sonra içerisindeki ekranı ve konsolu çaldı. Hırsızlık anını fark eden bir kadın “hırsız var” diye bağırarak onları durdurmak istedi ancak hırsızlar aldırış etmeden soyguna devam etti. Güpegündüz sokak arasında yapılan hırsızlık hem cep telefonu kamerası hem güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde bir kişinin geldiğini fark eden hırsızların bir müddet bekledikten sonra camı kırarak ekranı çaldığı görüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri araç ve çevresinde incelemelerde bulundu. Olayı gerçekleştiren hırsızların olay yerine geldikleri aracın plakasının da başka model bir araçtan çalıntı olduğu tespit edildi. Polis her yerde pişkin hırsızları arıyor.

“Tam profesyoneller sürekli oluyor burada güpegündüz olması ilginç”

Aracını yeni alan Engin Öztürk, “Saat 08.30’da aracımız patlatıldı ve hayalet ekranı çalındı. Vatandaşların tepki vermesiyle kaçtılar yüzleri maskeli ve elleri eldivenliydi, tam bir profesyoneller. Buralarda çok fazla oluyor bu olay daha çok önlem alınması gerektiğini düşünüyorum güpegündüz böyle bir olay olması da ilginç. Aracı alalı 1 hafta oldu korkularımız vardı korktuklarımız başımıza geldi, otoparklı bir binaya taşınmayı düşünüyoruz” şeklinde konuştu.