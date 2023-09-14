Arnavutköy'de hafriyat alımı esnasında bina kaydı

Arnavutköy’de inşaat çalışması esasında alınan hafriyat, yanda bulunan başka bir binanın kaymasına neden oldu. Kayan bina boşaltılarak mühürlendi. Tedbir amaçlı inşaat çalışması durdurulurken, tehlike oluşturabilecek alanlar da bariyerler ile kullanıma kapatıldı. Yapılacak inceleme sonucunda binanın yıkılıp yıkılmayacağına karar verileceği öğrenildi.

Fatih Caddesi üzerinde bulunan bir şantiye alanında dün hafriyat alımı yapıldığı esnada yan tarafta bulunan binanın kaydığı fark edildi. Yanındaki apartman ile bitişik olan binanın yaklaşık 10 cm ayrılması nedeniyle vatandaşlar tarafından belediye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler tedbir amaçlı daireleri ve bir işyerini mühürleyerek girişleri yasaklarken inşaat çalışması da durduruldu. Ekipler tehlike oluşturabilecek alanlara giriş yapılmasını engellemek için demir bariyerlerle güvenli alan oluşturdu.

Öte yandan belediye ekipleri tarafından yapılacak inceleme sonucunda binanın yıkılıp yıkılmayacağına karar verileceği öğrenildi.

“Tedbir amaçlı mühürlendi”

Olayı anlatan esnaf Mustafa Çakır, “Burada hafriyat alınırken açıldı. Yan tarafta bir inşaatta hafriyat alındıktan sonra açılma oldu. Komşuyla aramızı açtılar yani. Dairelerde herhangi bir zarar yok, sorduk bir çatlama olmadığı söyleniyor. Biz açılınca fark ettik. Şu anda tedbir amaçlı mühürlendi bina. Belediye kararına göre yıkılıp, yıkılmayacağı belirlenecek” ifadelerini kullandı.