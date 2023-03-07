Arnavutköy'de hırsızlık çetesini güvenlik kameraları ele verdi

Arnavutköy’de bir vatandaş alışveriş sırasında çantasını çaldırınca, ihbar üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde incelenen güvenlik kameralarıyla kimlikleri tespit edilen 3 şahıs yakalanırken, şahısların farklı mekanlar dahil olmak üzere birçok hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edildi.

Olay, Arnavutköy Merkez Mahallesi’nde 25 Şubat günü yaşandı. Edinilen bilgiye göre G.K. isimli kadın şahıs, bir iş yerinde alışveriş esnasında çantasını çaldırdı. İhbar üzerine polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde güvenlik kameraları detaylı incelendi. İnceleme doğrultusunda S.P. (60), S.B. (33) ve G.T. (32) isimli şahısların belirlenen adreste araç içinde hırsızlığı planladıkları; araçtan inen ve olayı gerçekleştiren şahsın S.P. olduğu, çantanın içerisinde yaklaşık 300 bin lira ziynet eşyanın bulunduğu ve 3 şahsın birlikte hırsızlık öncesinde başka bir iş yerinde keşif yaptıkları tespit edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şüphelilerin yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalarda şahıslar, ikamet adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı. İkamette yapılan aramalarda; 5 adet burma bilezik, 4 adet tam altın, bir adet altın alyans yüzük, 1 adet çeyrek altın, 2 adet yarım altın, toplamda 57 bin lira ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Ayrıca, 29.08.2022 tarihinde bir şahsın Salı Pazarı mevkiinde alışveriş yaptığı esnada bebek arabası üzerine koyduğu; içerisinde 1 adet altın kolye, 3 adet altın yüzük, 300 dolar, bin 800 TL ve 1 adet cep telefonu bulunan çantasının çalındığı hırsızlık olayını ise S.P. isimli şahsın gerçekleştirdiği öğrenildi.

Tespiti yapılan şahısların "hırsızlık", "yaralama", "yağma", "güveni kötüye kullanma", "şantaj", "yan kesicilik" gibi birçok farklı suçtan suç kaydının olduğu anlaşılarak, S.P. isimli şahsın "başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanma" suçundan aranma kaydı olduğu tespit edildi. Konu ile ilgili yakalanan şahıslardan S.B. ve G.T., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakılırken, S.P. isimli şahıs ise tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.