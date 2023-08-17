Arnavutköy'de hırsızlık yaparken yakalanan kadın, kızarak çocuğunu tokatladı

Arnavutköy’de çocuk giyim kıyafetleri satan bir mağazaya 6 ay içerisinde ikinci kez hırsızlık yapmak için gelen kadın işletme sahibi tarafından fark edildi. Hırsızlığa çocuklarını da alet eden kadın yakalanınca sinirlenerek çocuğuna tokat attı. İlginç anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Arnavutköy Merkez Mahallesi’nde bulunan bir çocuk giyim dükkanına dün akşam saatlerinde bir kadın yanındaki 3 çocuğu ile birlikte hırsızlık yapmak için geldi. Yaklaşık 6 ay önce işyerlerinde hırsızlık olduğunu güvenlik kameralarını izlediğinde fark eden işletme sahibi yine aynı kadın olduğunu fark edince yaptığı davranışları izlemeye başladı. Çocuklarıyla birlikte mağaza içerisinde dolaşan kadın eline aldığı bir kıyafetin fiyatını sorma bahanesi ile işletme sahibini oyalayarak raftaki ürünleri yanında getirdiği boş poşetlere koydu ve fiyatını sorduğu ürünü almadanda dükkandan çıktı. Kadını izleyen işletme sahibi hırsızlık olduğundan emin olduktan sonra kadının peşinden koşarak ürünleri elinden aldı. Ürünler elinden alınan ve polise bildirileceği söylenen kadın yakalanmasından sorumlu olduğunu düşündüğü çocuğuna tokat atarak hızla uzaklaştı. Utanç verici garip olay işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

"Daha öncede gelmişti tanıdım, çalmasını bekledim ve müdahale ettim"

Yaşanan olayla alakalı konuşan işletme sahibi Rümeysa Ateş, "Mağazaya geldiğinde ben fark ettim daha öncede gelmişti. Gidip monitörden izledim ve hırsızlık yaptığını anladım dışarı çıkana kadar bekledim ve gidip elindeki poşetlerden ürünlerimizi aldım ona söyledim ikinci gelişiniz neden yapıyorsunuz diye hiç bir şey söylemedi. Ben polise söyleyeceğim dedim bu sefer çocuğun kafasına vurdu ve kaçıp gitti. Ben daha önce geldiği için tanıdım ve hırsızlık yapacağını bildiğim için beni oyalamaya çalıştı. Muhatap olmadım ve hırsızlık yapınca yakaladım. Yaptığı çok üzücü ve çocuklarını alet ediyor bu durumu. Yakalandığı için çocuğunun kafasına vuruyor. Ben diğer esnaflara da daha dikkatli olmalarını söylüyorum. İhtiyacı olsa gelse söylese yardımcı oluruz zaten. Şikayetçi olmadık ama yaptığı terbiyesizlikten utanmasını istedik" şeklinde konuştu.