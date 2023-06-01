Arnavutköy'de iddiaya göre fabrikalardan atılan kimyasal madde derenin rengini değiştirdi

Arnavutköy Boğazköy İstiklal Mahallesi’nde iddiaya göre fabrikalardan atılan kimyasal madde derenin rengini değiştirdi. Mavi akan dere mahalle sakinlerini tedirgin etti. Dere yolu boyunca akan mavi kimyasal atık dron ile havadan görüntülendi.

Arnavutköy Boğazköy İstiklal Mahallesi’nde bulunan dereye fabrikalardan kimyasal atık atıldığı iddiası mahalle sakinlerini isyan ettirdi. Akan derenin Alibeyköy Barajı’na bağlandığını belirten mahalle sakini “Biz bu suyu içiyoruz, hayvanlar ölüyor” diyerek duruma tepki gösterdi. Dere boyunca akan mavi kimyasal dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde akan mavi kimyasalın daha geniş bir dereye bağlandığı görüldü. Derenin yanında bulunan bir fabrikanın ise dumanla birlikte atıklarını dereye bıraktığı da görüntülendi.

“Sadece yağmur yağınca rengi değişiyor”

Mahalle sakinlerinden Selahattin Üner, “Biz burada bu derede doğduk büyüdük. Önceden bu su berrak akıyordu şimdi fabrikadan buraya atık aktığını görebiliyorsunuz. Dokuma fabrikası var burada ve bu su Alibeyköy Barajı’na akıyor. Yazık günah biz bu suyu içiyoruz. Bu suyun rengi hep bu şekilde yağmur yağınca biraz değişiyor diğer zamanlar hep bu şekilde. Burada canlı hayvanlar balıklar var hepsi ölüyorlar burada biz kimyasal olduğunu biliyoruz kokuyor çünkü. Biz çok endişeliyiz herhangi bir şikayette bulunmadık ama kimse de denetlemedi gelmedi. Biz ara sıra buraya oturmaya geliyoruz bu susuzluğu çekerken baraja akan suyu içmek zorunda kalıyoruz" dedi.