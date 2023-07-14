Arnavutköy'de İETT duraklarının camlarını eğlenmek için kıran şahıslar adliyeye sevk edildi

Arnavutköy’de İETT otobüs duraklarının camlarını eğlence amaçlı oyuncak havalı silahla kıran şahıslar, Arnavutköy ilçe jandarma ekiplerinin takibi sonucunda yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Arnavutköy’de geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde belli bir güzergahta bulunan 10 İETT otobüs durağının camlarının kırıldığı ihbarı üzerine Arnavutköy İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler çalışma başlatmıştı.

Ekipler yaptıkları çalışma sonucu havalı silah ile ateş ederek camları kıran şahısların kimliklerini tespit etti.

Motosiklet ile seyir halindeyken havalı silah ile ateş açarak eğlence amaçlı camları kıran Fırat K. ve Miraç D. bu kapsamda gözaltına alındı. Jandarma karakolundaki işlemleri tamamlanan şahıslar sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Silahı sokak köpeğine de doğrultmuşlar

Öte yandan, otobüs duraklarının camlarını kıran şahısların ellerindeki silahı sokakta yatan bir köpeğe doğrulttukları anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

Maddi zarar 100 bin TL civarında

Arnavutköy Karaburun Mahallesi’nden Arnavutköy Merkez Mahallesi’ne kadar 10 İETT otobüs durağı camına ateş açarak kıran şahısların yaklaşık 100 bin TL maddi zarara neden oldukları da yapılan çalışmalar kapsamında belirlendi.