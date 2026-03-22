Arnavutköy'de iki araç çarpıştı: 3 kişi yaralandı

Arnavutköy’de iki aracın çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza sonrasında yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, bugün saat 14.30 sıralarında İstanbul’un Arnavutköy ilçesi Çilingir Mahallesi, Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yassıören istikametine doğru seyir halinde olan Aykut Yakut (44) idaresindeki araç, Hüseyin Durmuş (67) yönetimindeki araca sol ön kısmından çarptı. Çarpışmanın etkisiyle meydana gelen kazada sürücüler Aykut Yakut ve Hüseyin Durmuş ile araçta yolcu olarak bulunan Nebat Durmuş (61) hafif şekilde yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri kaza yeri ve çevresinde güvenlik önlemi alırken yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.