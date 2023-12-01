Arnavutköy'de ilginç görüntü: Çöp konteynerine onlarca balık atıldı

Arnavutköy’de bir çöp konteynerine atılan onlarca balık görenleri şoke etti. Bir vatandaş şaşkınlığını saklayamayarak o anları kayıt altına aldı. Balıkların kim ya da kimler tarafından neden çöpe atıldığı ise bilinmiyor.

Arnavutköy İmrahor Mahallesi’ndeki bir çöp konteynerine onlarca balık atıldı. Dün akşam saatlerinde bir konteyner dolusu balık, görenleri şoke etti. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde, boyu yaklaşık 1 metreye ulaşan balıkların konteynere atıldığı görüldü. Balıkların kim ya da kimler tarafından ne amaçla çöpe atıldığı bilinmiyor.