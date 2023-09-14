Arnavutköy'de inşaattan alınan hafriyat nedeniyle bir bina daha boşaltıldı

Arnavutköy'de inşaat çalışması nedeniyle hasar gören binaların sayısı ikiye yükseldi. Dün akşam kayma nedeniyle boşaltılan binanın ardından bu sabah da inşaatın diğer yanındaki bina mühürlendi.

Arnavutköy'de inşaattan alınan hafriyat nedeniyle bir bina daha boşaltıldı
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Arnavutköy’de inşaat çalışması nedeniyle hasar gören binaların sayısı ikiye yükseldi. Dün akşam kayma nedeniyle boşaltılan binanın ardından bu sabah da inşaatın diğer yanındaki bina mühürlendi.

Arnavutköy Fatih Caddesi’nde bulunan bir inşaattan hafriyat alımı sırasında yan tarafta bulunan bir binanın kaydığı fark edilmiş, bina yetkililer tarafından mühürlenerek boşaltılmıştı. Bu sabah da inşaatın diğer yanındaki binada kayma olduğu tespit edildi. Bina, belediye ekiplerince mühürlenerek boşaltıldı. İnşaat çalışması nedeniyle mahallede hasar gören binaların sayısı ikiye yükseldi. Binalarda üniversiteden çağrılan bir ekibin inceleme yaptığı, çıkacak sonuca göre yıkılıp yıkılmayacağına karar verileceği öğrenildi.

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Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı