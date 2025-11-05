Arnavutköy'de iş makinesi alev alev yandı

Arnavutköy’de inşaat alanında alev alev yanan iş makinesi kullanılamaz hale geldi.

Olay, Deliklikaya Mahallesi Günalan Caddesi’nde dün akşam saatlerinde bir inşaat alanında meydana geldi. Çalışma sırasında iş makinesinden henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükseldi. Kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sardı. Yangını fark eden işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş makinesi kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.