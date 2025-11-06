Arnavutköy'de istinat duvarı çöken binalarda tahliye işlemi başladı

Arnavutköy’de sabaha karşı çöken istinat duvarı iki binada hasara neden olurken, polis ve belediye ekiplerinin incelemesinin ardından binalarda tahliye işlemleri başlatıldı. Olay anında büyük korku yaşayan bina sakinleri, yaşadıklarını anlattı.

Olay, saat 05.30 sıralarında Arnavutköy Anadolu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki bina arasındaki istinat duvarı henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Çökmenin ardından duvar parçaları bina boşluğuna devrildi, iki binada yapısal hasar meydana geldi. Olayı fark eden bina sakinleri büyük panik yaşarken, bölgeye polis, zabıta ve belediye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede duvarın üst kısmının bir bölümünün balkon olarak kullanıldığı, çökme sonucu alt katlarda çatlaklar oluştuğu belirlendi. Güvenlik gerekçesiyle binalarda tahliye işlemleri başlatıldı. Belediye ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, çökmenin yaşandığı alan ve binalardaki hasar dronla havadan görüntülendi.

"Sanki deprem oluyormuş gibiydi"

O anları anlatan bina sakinlerinden Nurten Taşçı, "Biz gece saat 05.36’da yatıyorduk. Bir ses oldu, eşime ne olduğunu sordum. ‘Gök gürledi’ dedi ama o ses gök gürlemesi gibi değildi. Arkamızdaki binanın duvarı yıkılmış. Çok korktuk. Alt katta hasarlar var, polisler evi boşaltmamızı istedi. Bizi otele yerleştirecekler sanırım. Önemli eşyalarımızı aldık, evi boşaltıyoruz. Sanki deprem oluyormuş gibiydi, havaya zıpladık resmen. Neyse ki yaralanan olmadı" dedi.