Arnavutköy'de işyerinden vantilatör çalınan esnaf: 'Bunların hepsi sıcaktan, normal sıcaklıklar yaşamıyoruz'

Arnavutköy’de bir ambalaj dükkanının önünde sergilenen vantilatörü gözüne kestiren hırsız sokakta birkaç tur attıktan sonra cihazı çaldı. Ürünün eksik olduğunu fark ettikten sonra güvenlik kameralarını izleyen işyeri sahibi hırsızlık karşısında şok olurken duruma, “Bunların hepsi sıcaktan, normal sıcaklıklar yaşamıyoruz” diyerek tepki gösterdi.

İstanbul’da etkili olan hava sıcaklığı nedeniyle zaman zaman termometreler 40 dereceyi gösteriyor. Bazı vatandaşlar serinlemek için klima bazı vatandaşlar ise vantilatör alıyor. Arnavutköy’de ise sıcaktan bunalan bir hırsız ambalaj dükkanının önünde sergilenen vantilatörü gözüne kestirerek, sokakta bir kaç kez tur attı. Etrafı kolaçan eden hırsız vantilatörü çalarak kaçt. Dükkan kapatırken ürününün eksik olduğunu fark eden işyeri sahibi Vedat Özen, güvenlik kamerasını incelediğinde hırsızlığın gerçekleştiğini fark etti. Artan hava sıcaklıkları nedeniyle hem satış konusunda kolaylık sağlayan hem de serinlemek isteyen hırsızlar vantilatörlere yöneldi. Öte yandan esnafın hırsızdan şikayetçi olmadığı öğrenildi.

“Bunlar hep sıcaktan, normal sıcaklıklar yaşamıyoruz”

Duruma tepki gösteren işletmeci Vedat Özen, “Biz burada ambalaj işi yapıyoruz akşam saatlerinde birisi gelmiş vantilatör çalmış götürmüş. Ben ilk defa karşılaştım havalar sıcak sıcaktandır diye umuyorum. Biz kim olduğunu bulduk şikayetçi olmayın dediler olmadık gelip özür dileyecekmiş. Bilmiyorum ama sıcaktandır bunların hepsi sıcaktan normal sıcaklık yaşamıyoruz. Bu aralarda iyi gidiyor ondan çalmış olabilir” şeklinde konuştu.