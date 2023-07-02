Arnavutköy'de Kabotaj Bayramı kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu

Arnavutköy Belediyesi tarafından Kabotaj Bayramı nedeniyle Karaburun Limanı’nda gerçekleştirilen etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu.

Arnavutköy Belediyesi tarafından 1 Temmuz Kabotaj ve Denizcilik Bayramı dolayısıyla Karaburun Limanı’nda çeşitli yarışmalar düzenledi. Organizasyona Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı. Organizasyonda yağlı kazıktan bayrak kapma, yüzme yarışı, flyboard gösterisi gibi birçok etkinlik düzenlendi. Yarışmalarda başarılı olanlara çeşitli ödüller verildi. Gün boyu devam eden etkinliklere katılan vatandaşlar doyasıya eğlendi. Kutlama akşam saatlerinde ünlü sanatçı Yusuf Güney’in konseriyle devam etti.

“45 gün süreyle devam eden bir etkinlik silsilesi”

Organizasyon hakkında konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, “Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz Kabotaj Bayramı etkinliklerimizi yine bugün başlattık. 45 gün süreyle devam eden bir etkinlik silsilesi var. Konserler, yarışmalar ve bir takım spor etkinlikleri ile vatandaşlarımızın güzel vakit geçirebileceği birçok etkinlik düzenlenecek. Bu yıl da bugün itibariyle başlamış oldu. Günün ilk saatlerinden itibaren başlayan etkinliklerimiz şuan yüzme yarışması, tekne turları, yağlı direkte bayrak kapma yarışmalarımız bunlardan bazıları. Hem Arnavutköy’lü hemşehrilerimize hem de İstanbul’un farklı ilçelerinden gelen hemşehrilerimize iyi bir hizmet sunmayı amaçlıyoruz. Diğer yandan limanda ki çalışmalarımız ve sahil düzenleme çalışmalarımız devam etmektedir. Vatandaşlarımızın güzel vakit geçirmesi için düzenlediğimiz bu etkinliklerin hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

“Merakımızdan geldik ama aşırı derecede güzel”

Karaburun Limanında yapılan etkinliklere katılan bir vatandaş, “İlk defa buraya geldim. Buraya yüzmeye gelmiştik ve tesadüfen burayı gördük. Merakımızdan geldik ama aşırı derecede güzel ve hoş bir şeymiş” dedi.

Yağlı direkte bayrak kapma yarışmasında birinci olarak çeyrek altın ödülünü kazanan Kaan Gürbüz, “Taktik falan yok bizde. İlk sefer olmadı ikinci sefer aldım. Çok mutluyum bu bayrağı her zaman dalgalandırmak için evime götüreceğim” dedi.

“Beşi bir yerde yapmak istiyorum”

Yüzme yarışması birincisi Alperen Yeşilyurt, "3 kere üst üste şampiyon oldum bunun için çok mutluyum. Tekrar tekrar şampiyon olarak beşi bir yerde yapmak istiyorum. On senedir kulüpte yüzüyorum” şeklinde konuştu.