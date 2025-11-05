Arnavutköy'de kaldırıma çıkan otomobil tehlike saçtı

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde yoğun trafikte beklemek istemeyen bir sürücü, otomobiliyle kaldırıma çıkarak ilerlemeye başladı. Aracın alt kısmı kaldırıma çarpınca hasar alırken, araçtan dökülen yağlar kaldırım boyunca yayıldı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay, Arnavutköy ilçesi Nenehatun Mahallesi Fatih Caddesi’nde geçtiğimiz gün, akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafik yoğunluğundan kaçmak isteyen sürücü, aracını kaldırıma çıkararak ilerlemeye başladı. Ara sokaktan tekrar kaldırıma çıkmak isterken aracın alt kısmı sert bir şekilde zemine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçtan litrelerce yağ döküldü. Sürücü buna rağmen kaldırım üzerinde ilerlemeye devam etti. Kaldırımda yürüyen vatandaşlar hızla ilerleyen aracı görünce panikle kenara çekildi. Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, aracın kaldırıma çıktığı, alt kısmının sürtmesi sonucu sıvı sızdığı ve vatandaşların şaşkınlıkla geri çekildiği görülüyor.

Olayın görgü tanıklarından Tilaver Adıgüzel, "Ben dün akşam saatlerinde burada oturuyordum. Bir ses duydum ve dışarıya çıktım. Aracın hızla geldiğini gördüm. Buradan geçti, yoğun trafik vardı. Trafikten kaçmış olabilir veya bir polisten de kaçıyor olabilir bilmiyorum. Aracının altı kaldırıma vurunca delindi ve hasar aldı, çok fazla uzaklaşabileceğini zannetmiyorum. Akşam saati olması nedeniyle çok fazla insan yoktu ama yine de insanlar vardı" dedi.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatarak sürücünün kimliğini tespit etmeye yönelik inceleme başlattı.