Arnavutköy'de Kastamonu rüzgarı esti

Kastamonu’nun yöresel lezzetleri, kültürel değerleri ve geleneksel müziği Arnavutköy’de vatandaşlarla buluştu. Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, memleket günlerinin birlik ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğini vurguladı.

Arnavutköy Belediyesi tarafından düzenlenen Kastamonu Tanıtım Günleri yoğun ilgiyle gerçekleşti. Yöresel lezzetlerden el sanatlarına, kültürel gösterilerden konserlere kadar birçok etkinliğin yer aldığı programda vatandaşlar keyifli anlar yaşadı. Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen programa, AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Salim Gökhan Gürek, MHP Arnavutköy İlçe Başkanı Temel Bedir, KAS-DER Arnavutköy Şube Başkanı Emrah Gürsu, dernek başkanları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Ortak paydamız Arnavutköylü olmak"

Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Arnavutköy’de düzenlenen memleket günlerinin, kültürlerin ve kardeşliğin bir araya geldiği önemli buluşmalar olduğunu belirterek, "Memleket günlerinde arzu ettiğimiz tabloyu gördükçe bir kez daha gurur duyuyoruz. Arnavutköy’de yaşayan her bir vatandaşımızla gurur duyuyoruz. Bizim ortak paydamız Arnavutköylü olmak. Bu etkinliklerde atalarımıza, ceddimize olan vefamızı gösteriyoruz" dedi.

Kastamonu’nun tarihi köklerine değinen Başkan Candaroğlu, "Kastamonu Osmanlı’nın on altı sancağından biriydi. Candaroğlu Beyliği döneminde Üsküdar’a kadar Kastamonu’ydu, şimdi Arnavutköy’e kadar Kastamonu elhamdülillah" ifadelerini kullandı.

Farklı memleketlerden gelen vatandaşların Arnavutköy’de yıllardır kardeşçe yaşadığına dikkat çeken Candaroğlu, "Biz bu topraklarda vatanını, dinini, milletini seven insanlar olarak bir aradayız. Arnavutköylü olmaktan, Kastamonulu olmaktan her zaman gurur duyuyorum" dedi.

Kastamonu’nun yöresel lezzetleri büyük ilgi gördü

Etkinlik alanında Kastamonu’nun coğrafi işaretli lezzetleri vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Kastamonu çekme helvası, siyez bulguru, banduma, etli ekmek, pastırma, tiriti ve yöresel bal çeşitleri ziyaretçilere tanıtıldı. Katılımcılar, Kastamonu’ya özgü el sanatları stantlarını gezerek hem kültürel ürünleri inceledi hem de yöresel tatları deneyimledi. Üç gün süren program, vatandaşların büyük ilgi gösterdiği etkinlikler ve konserlerle sona erdi. Ünlü sanatçı Sinan Özen’in sahne aldığı konser, Kastamonu Tanıtım Günleri’ne renk ve coşku kattı.

Arnavutköy Belediyesi’nin düzenlediği Memleket Günleri, önümüzdeki haftalarda farklı yörelerin kültürel zenginliklerini Arnavutköylülerle buluşturmaya devam edecek.