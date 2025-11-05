Arnavutköy'de kırmızı ışık ihlali faciaya davetiye çıkardı

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde kırmızı ışıkta durmayan beton mikseri kavşaktan hızla geçerek faciaya davetiye çıkardı. O anlar bir sürücünün araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Sultangazi-Arnavutköy yolu Eski Edirne Asfaltı Caddesi Boğazköy Işıkları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki beton mikseri kırmızı ışık yanmasına rağmen durmayarak hızla kavşaktan geçti. Bu sırada kavşakta yeşil ışığın yanmasıyla hareket eden diğer sürücüler, beton mikserinin önlerinden hızla geçtiğini görünce yavaşlamak zorunda kaldı. Muhtemel bir facia son anda önlenirken, olay anı başka bir aracın araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde, kavşakta kırmızı ışığın yanmasına rağmen beton mikserinin hız kesmeden yola devam ettiği, aynı anda diğer araçların da harekete geçtiği ve kazanın kıl payı önlendiği anlar yer aldı.