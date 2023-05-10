Arnavutköy'de korkutan gecekondu yangını

Arnavutköy'de metruk bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangın söndürme çalışması yaparken vatandaşlar ise polis şeridinin arkasından yangın söndürme çalışmalarını izledi.

Arnavutköy'de korkutan gecekondu yangını
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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4d
4d
4d

Arnavutköy’de metruk bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangın söndürme çalışması yaparken vatandaşlar ise polis şeridinin arkasından yangın söndürme çalışmalarını izledi.

Arnavutköy Merkez Mahallesi Şener Sokak’ta bulunan tek katlı metruk gecekonduda nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye yönelik çalışmalar yaparken polis, olay yeri ve çevresinde güvenlik önlemi aldı. Sokakta ekiplerin çalışma yaptığını gören meraklı vatandaşlar ise güvenlik şeridinin ardından film izler gibi söndürme çalışmalarını izledi.