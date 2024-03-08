Arnavutköy'de matkap hırsızları kamerada

Arnavutköy'de inşaatlara gece saatlerinde girerek inşaat malzemeleri çalan 2 şüpheli, polisin güvenlik kamerası görüntülerini incelemesinin ardından yakalandı. İnşaatlara giriş ve çıkışları güvenlik kamerası tarafından görüntülenen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Arnavutköy'de matkap hırsızları kamerada
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Arnavutköy’de inşaatlara gece saatlerinde girerek inşaat malzemeleri çalan 2 şüpheli, polisin güvenlik kamerası görüntülerini incelemesinin ardından yakalandı. İnşaatlara giriş ve çıkışları güvenlik kamerası tarafından görüntülenen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Arnavutköy’de farklı mahallelerde birçok inşaata girerek inşaat malzemeleri çalan hırsızlar polisin güvenlik kamerasından iz sürmesi sonucunda yakalandı. İnşaatlardan yaklaşık 100 bin TL değerinde ürün çalan M.K. ve İ.T. isimli 2 şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adli makamlarca tutuklanan 2 hırsız cezaevine gönderildi. Şüphelilerin hırsızlık anları ve inşaatlara giriş çıkış anları güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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