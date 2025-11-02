Arnavutköy'de Off-Road şenliğinde yürekleri ağza getiren anlar

İstanbul Arnavutköy’de düzenlenen Off-Road Şenliği’nde bir araç takla attı. Cep telefonu kamerasına yansıyan kazayı pilot ufak sıyrıklarla atlattı.

Arnavutköy Belediyesi tarafından İmrahor Etkinlik Alanı’nda düzenlenen Off-Road Şenliği, ikinci gününde heyecan verici yarışlara sahne oldu. Adrenalin tutkunları, birbirinden zorlu parkurlarda yarıştı. Yarış sırasında yürekleri ağza getiren anlar da yaşandı. Yarışmacılardan biri zorlu parkurda kontrolü kaybederek aracın devrilmesine neden oldu. Araç takla atarak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar panik yaşarken, olay yerine hızla sağlık ekipleri sevk edildi. Yarışma alanındaki görevliler ve çevredeki izleyiciler de pilotların yardımına koştu. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından araçtaki yarışmacıların durumunun iyi olduğu, kazayı hafif sıyrıklarla atlattıkları öğrenildi.

Takla atan araç, ekipler tarafından vinç yardımıyla bulunduğu yerden çekilerek kaldırıldı.