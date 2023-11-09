Arnavutköy'de oto aksesuarcıdan, oto kokusu çalan kadın hırsızlar kamerada

Arnavutköy’de bir oto aksesuar ürünleri satan işyerine giren 2 kadından birisi kapıda beklerken diğeri fiyat sorma bahanesi ile oto kokusu çaldı. Hırsızlık işyerinin güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy Merkez Mahallesi’nde bulunan bir oto aksesuar dükkanında gerçekleşti. İddiaya göre oto aksesuar dükkanına giren 2 kadın hırsızdan biri kapı ağzında bekleyerek geleni gideni kontrol ederken diğeri oto kokularının olduğu reyona giderek oto kokusu çaldı. Hırsızlık anı işyeri kameraları tarafından görüntülendi. İlginç hırsızlık duyanları da şaşkına çevirdi. Hırsızlık ile ilgili konuşan işetme sahibi Adem Çoban, “2 kişi gelerek araba yağı var mı diye sordular sonra diğeri oto kokusunun fiyatını sordu ne kadar diye fiyatı söyledim tamam abi kalsın dedi gitti o esnada diğerini çalmış. Ben aslında şüphelenmemiştim eşim şüphelendi bir bakalım kameralara derke gerçekten çalınmış. Tebrik etmek gerekiyor gerçekten araç kokuları var orada sadece onu çaldı başka bir şeye elini sürmedi. Aynı kadınlar cadde üzerinde birkaç dükkana daha uğramış” ifadelerini kullandı.