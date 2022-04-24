Arnavutköy'de otomobil alev alev yandı

Arnavutköy’de park halindeki otomobil alev alev yandı. Alev topuna dönen aracın yanma anı cep telefonuna yansıdı.

Arnavutköy Karaburun Mahallesi’nde park halindeki bir otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede alev topuna dönen otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Otomobil yangının ardından kullanılamaz hale gelirken, yangın anı cep telefonu kamerasına yansıdı.