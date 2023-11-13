Arnavutköy'de otoyol kenarındaki yavru kedi tır sürücüsünün dikkati sayesinde kurtuldu

Arnavutköy’de bir tır sürücüsünün yol kenarında fark ettiği yavru kedinin sürücüye doğru koşarak gelmesi yürekleri ısıttı.

Olay geçtiğimiz günlerde Kuzey Marmara otoyolu Arnavutköy Yassıören Mevkii’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre şehirlerarası yük taşımacılığı yapan tır sürücüsü Murat Kurt seyir halindeyken otoyol kenarında yavru bir kedinin olduğunu fark etti. Aracını kenara çeken Kurt, yavru kediyi almaya gittiği esnada yavru kedi sürücüye doğru koşmaya başladı. Ardından çevrede başka kedilerin de olma ihtimalini düşünen Murat Kurt yol kenarında yaptığı inceleme neticesinde başka kedilerin olmadığını fark etti. Bunun üzerine sürücü yavru kediyi sahiplenerek yanına alıp bölgeden ayrıldı.

O anlar kamerada

Yavru kediyi otoyol kenarında fark eden tır sürücüsü bir yandan yavru kediyi kurtarmak için giderken diğer yandan ise o anları cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı. Görüntülerde tır sürücüsünün "Senin orada ne işin var ya gel bakayım sen ne yapıyorsun burada var mı senden başka" diyerek yanına doğru gittiği kedinin ise sürücüye doğru koştuğu görülüyor.