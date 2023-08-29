Arnavutköy'de oyun maratonu tamamlandı

Arnavutköy Belediyesi tarafından düzenlenen Oyun Geliştirme Kampı bugün düzenlenen program ile sonlandırıldı. Kampta Türkiye’nin dört bir yanından bir araya gelen öğrenciler onlarca oyun geliştirdi.

Oyun tutkunlarını bir araya getiren Arnavutköy Belediyesi, oyun tasarımı ve geliştirme konusunda yeteneklerini artırmaları için Oyunla Gelecek ve Üretken Akademi işbirliği ile Oyun Geliştirme Kampı düzenledi. Yaklaşık bin kişinin başvurduğu etkinlikte 500 katılımcı online eğitim alma hakkı kazandı. 2 ay süren online eğitimler boyunca katılımcılara oyun tasarımı ve geliştirme konularında detaylı eğitimler sunuldu. Bu süreçte, sektörün başarılı isimleri katılımcılara mentorluk yaparak onlara rehberlik etti. 5 gün süren kampın kapanış programı, Nuri Pakdil Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşti. Etkinliğe Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı ve sektörün önde gelen isimleri de katıldı. Oluşturulan 20 takım kamp boyunca geliştirdikleri oyunları sektör paydaşlarına sundu. Jüriye sunulan ve beğenilen oyunlar sektörün paydaşları tarafından desteklenme fırsatı bulacak. Farklı oyun projelerinin ortaya çıktığı etkinlik, oyun geliştirme alanında geleceğin yeteneklerine önemli bir fırsat sundu.

“Birbirimizi tanıdık ve fikir geliştirdikten sonra oyunlarımızı hazırlamaya başladık”

Etkinliğe katılan öğrencilerden Müfide İrem Parçacı, “Biz hepimiz başka şehirlerden geldik ve yeni başladık oyun geliştirmeye. Burada ekipler oluşturuldu ve 5 günlük kampımız başladı. Birbirimizi tandık ve fikir geliştirdikten sonra oyunlarımızı hazırlamaya başladık. Her takım arasında etkileşim oldu ve birbirimize bildiklerimi aktardık. Tasarımlarımız kendimize ait yazılımlarımız kendimize ait zaman zaman internet üzerinden baktığımız da oldu tabi.” şeklinde konuştu