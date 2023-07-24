Arnavutköy'de palet hırsızları esnafı isyan ettirdi, '3 yıldır düzenli şekilde çalınıyor'

Arnavutköy’de hurdacı görünümlü hırsızlar işletmelerin bahçelerinde bulunan paletleri çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, 3 yıldır düzenli olarak paletlerinin çalındığını iddia eden esnaf isyan etti.

Arnavutköy’de hurdacı görünümlü hırsızlar esnafı isyan ettirdi. İddiaya göre araçlarını hurdacıymış gibi kamufle eden hırsızlar işletmelerin depo kısımlarında bulunan paletlere dadandı. İslambey Mahallesi’nde bulunan bir marketin deposundan çalınan paletler güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde kamyonetle olay yerine gelen biri kadın 2 hırsızın sokakta durduğu daha sonrasında kadın olanın bahçedeki paletleri beğenerek işe yarayanları çaldığı görüldü. İlginç palet hırsızlığının 3 yıldır düzenli olarak devam ettiğini iddia eden esnaf duruma isyan etti.

“Beğenerek çalıyorlar”

Mahallede esnaflık yapan ve sürekli paletlerinin çalındığını iddia eden Gürbüz Varol, “Burada hurda topluyormuş gibi çıkıyorlar araçlarla özellikle sabah 5 ila 7 arasında çıkıyorlar ve sadece sağlam paletleri çalıyorlar. Ön plakayı söküyorlar arka plakaya da çuval bağlıyorlar asla plaka alınmıyor ve bulunmuyorlar. Bazen değişik araçlarla çıkıyorlar paletleri çalıyorlar ve beğenerek sadece işe yarayanları çalıyorlar. 3 senedir aynı şahıslar sürekli sabah saatlerinde çıkıp palet çalıyorlar bir erkek bir kadın geziyorlar erkek araçtan inmiyor kesinlikle kadın hırsızlık yapıyor. Ben kendim bir kere yakaladım şikayetçi oldum paleti buraya geri bıraktı diye bir işlem yapılmadı. Benim emniyette şikayetlerimde var bu konuyla alakalı. Biz artık sabah 5 ila 7 saatlerinde nöbet tutuyoruz mecburen” ifadelerini kullandı.