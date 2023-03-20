Arnavutköy'de park halindeki otomobil alev topuna döndü

İstanbul Arnavutköy’de park halindeki bir otomobilin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Yangın, dün gece 02.30 sıralarında Arnavutköy İslambey Mahallesi Azmi Sokakta bulunan park halindeki bir otomobilde henüz tespit edilemeyen bir nedenle çıktı. Otomobil saniyeler içerisinde alev topuna dönerken, mahallede yaşayan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürülürken, park halindeki diğer araçlar yanmaktan son anda kurtuldu. Yaşananlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.