Arnavutköy'de pişkin hırsızlar çaldıkları kredi kartı ile çalıntı motosiklete akaryakıt alıp okul soydu

Arnavutköy’de 2 şahıs sabahın erken saatlerinde çaldıkları motosiklet ile Hadımköy Mahallesi’nde bulunan bir daireye girerek hırsızlık yaptı. Daireden çaldıkları cüzdan içerisinde bulunan kredi kartı ile çalıntı motora akaryakıt alan hırsızlar, daha sonra devlet okuluna girerek bilgisayar, televizyon ve tablet çalıp ikinci el dükkanına sattı. Polis, 24 saat içerisinde önlerine çıkan her yeri soyan 2 hırsızı adım adım takip ederek kıskıvrak yakaladı.

Arnavutköy’de geçtiğimiz günlerde motosiklet çalan 2 hırsız, Hadımköy Mahallesi’nde bulunan bir binaya girerek evde bulunan yüzük ve banka kartlarını çalıp kaçtı. Çalıntı motosiklet ile dolaşan hırsızlar, çaldıkları kredi kartı ile bir benzinlikten yakıt aldıktan sonra yollarına devam etti. Zanlılar ardından Hadımköy İlkokulu’na girerek yazıcı, tablet ve bilgisayarları çaldı. Şahıslar okuldan çaldıkları elektronik cihazları düşük fiyatlara ikinci el dükkanına sattı. 24 saat içerisinde önlerine çıkan her yerden hırsızlık yapan şahıslar polisin adım adım takibi ile kıskıvrak yakalandı.

Pişkin hırsızlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı

Öte yandan pişkin hırsızların girdikleri daireden çaldıkları kredi kartı ile daha önceden çaldıkları motosiklete akaryakıt aldıktan sonra elektronik cihazları satmaya götürdüğü anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Polis adım adım takip etti, yeni bir hırsızlık yapamadan yakalandılar

Gelen ihbarlar üzerine Arnavutköy Asayiş Büro Müdürlüğü ekipleri güvenlik kameralarını tek tek inceleyerek şahısların kimlik bilgilerine ulaştı. Kimlikleri belirlenen ve daha önce de hırsızlıktan 8 suç kaydı bulunan Utku Efe S. (18) ile daha önce hırsızlıktan 22 suç kaydı olan F.O. (17) yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.