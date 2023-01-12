Arnavutköy'de polis ekipleri tarafından okullar ve çevresinde denetim yapıldı

Arnavutköy’de polis ekipleri, asayiş uygulaması çerçevesinde okullar ve çevresinde bulunan kıraathane, kafe, internet kafe gibi öğrencilerin gidebileceği noktalarda denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde ruhsatı olmamasına rağmen faaliyetine devam eden bir kıraathane mühürlenirken 12 yaşından küçük olan bir çocuğu okul saatlerinde internet kafeye alan işletmeciye adli işlem yapıldı.

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Büro Ekipleri bugün ilçe genelinde bulunan okullar ve çevresinde denetimler gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen denetimlerde okulların çevresinde bulunan cadde ve sokaklarda araçlara yönelik uygulamalar yapıldı. Sürücüler tek tek durdurularak evrak kontrolü ve arama yapıldı. Araçlara yapılan denetimlerin yanı sıra okullara yakın olan bölgelerde öğrencilerin sıklıkla gittiği kıraathane, kafe, park, internet kafe gibi alanlara da denetimler genişletildi.

Ruhsatı olmayan kıraathane mühürlendi

Yapılan denetimlerde Kıbrıs Caddesi üzerinde açık olduğu tespit edilen kıraathaneye ekipler evrak kontrolü yaptı. Yapılan kontrollerde sigara içtiği tespit edilen 3 kişiye cezai işlem uygulanırken ruhsatı olmadığı tespit edilen kıraathane zabıta ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyeti durduruldu.

12 yaşından küçük çocuğu internet kafeye alan işletmeciye adli işlem yapıldı

Yine aynı denetimler çerçevesinde Merkez Mahallesi’nde bulunan bir internet kafede 12 yaşından küçük olduğu tespit edilen çocuğun internet kafede olması nedeniyle işletmeciye polis ekipleri tarafından tutulan tutanak ile adli işlem uygulanırken, çocuk ailesine teslim edildi.