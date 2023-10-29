Arnavutköy'de polislerden örnek davranış: 100'üncü yıla özel 100 kan bağışı

Arnavutköy’de Cumhuriyet’in 100’üncü yılı nedeniyle ilçede görevli 100 polis memuru kan bağışında bulundu. Vatandaşlardan büyük beğeni ve ilgi gören organizasyonda kan bağış çadırı polis memurlarıyla, etrafı da polis araçlarıyla doldu. Örnek teşkil eden organizasyonda kan bağışının önemine dikkat çekmek hedeflendi.

Arnavutköy’de düzenlenen Cumhuriyet’in 100’üncü yılı kutlamalarında güvenlik ve asayişten sorumlu 100 polis memuru programın sonlanmasının ardından Arnavutköy Merkez Camii önüne kurulan kan çadırına giderek kan bağışında bulundu. Polis memurları çadırın içini doldururken, polis araçları da kan bağış çadırının etrafını doldurdu. Çevredeki vatandaşların da ilgisini çeken organizasyonda kan bağışının önemine dikkat çekilmek istendi. Tören kıyafetleri ile kan bağışında bulunan polis memurları takdirleri de topladı.

“Kan sürekli ihtiyaç olan bir şey”

Kan bağışı yapmak için çadıra gelen Abdurrezak Yeşilyaprak, “Kan sürekli ihtiyaç olan bir şey benim kanım da zor bulunan kanlar arasında olduğu için ben sürekli kan vermeye gelirim. Kan stoklarının azaldığını biliyoruz biz de kan bağışında bulunmak için buraya geldik. İhtiyaç anında değil de her zaman kan verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Herkesi kan bağışına davet ediyorum bu sağlık açısından da çok iyi bir şey. Polis memurlarını da burada gördük çok sevindik, güzel bir organizasyon olmuş” İfadelerini kullandı.