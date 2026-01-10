Arnavutköy'de sağanak yağışta ev ve iş yerlerini su bastı

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Arnavutköy'de bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Vatandaşların suyu tahliye etmeye çalıştığı anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Küçükçekmece'de ise su basan yolda ilerlemeye çalışan sürücüler zor anlar yaşadı.

Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
İstanbul’da akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Yağışla birlikte çakan şimşekler megakentte geceyi aydınlattı. Öte yandan yağışla birlikte Arnavutköy’de bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Vatandaşların suyu tahliye etmeye çalıştığı anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Küçükçekmece’de ise su basan yolda ilerlemeye çalışan sürücüler zor anlar yaşadı.

