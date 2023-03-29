Arnavutköy'de servis aracı ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Arnavutköy’de emniyet şeridinden ilerleyen motosiklet sürücüsü, şeritte arıza nedeniyle park halinde olan hafif ticari aracı geçmek için sol şeride geçmeye çalıştığı esnada, sol şeritte seyir halinde olan servis aracı ile çarpıştı. Motosiklet sürücüsü geçmek istediği hafif ticari aracın altında kalarak yaşamını yitirirken, polis kaza ile ilgili çalışma başlattı.

Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında Arnavutköy-Sultangazi yolu, Yol İşletme Müdürlüğü mevkiinde gerçekleşti. İddiaya göre, plakası olmayan motosiklet ile ilerleyen Kasım Elşugri isimli şahıs, emniyet şeridinde seyir halinde olduğu esnada, arıza nedeniyle şeritte park halinde olan 55 AID 77 aracı fark etti. Şeritte park halinde olan aracı sollayarak geçmek isteyen sürücü, sollama yaptığı şeritte seyir halinde olan 34 LFN 533 plakalı minibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletten fırlayan sürücü, 55 AID 77 plakalı hafif ticari aracın altına girdi. Araç altında sıkışan motosiklet sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından yol güvenliği alınarak Arnavutköy-Sultangazi yolundaki trafik akışı tek şeride düşürüldü. Yolun Sultangazi yönünde yoğun araç trafiği oluşurken, ekipler olaya ilişkin çalışma başlattı.