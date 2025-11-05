Arnavutköy'de seyir halindeki servis aracı alev alev yandı

İstanbul Arnavutköy’de seyir halindeyken motor kısmından alev çıkan servis aracı paniğe neden oldu. Çevredeki vatandaşlar yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Arnavutköy Merkez Mahallesi Necip Fazıl Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir servis aracının motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükseldi. Alevleri fark eden sürücü aracı durdurarak dışarı çıktı. Çevredeki vatandaşlar yangın tüpleriyle araca müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü. Yangında can kaybı yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Yangın anı çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, aracın ön kısmından alevlerin yükseldiği, vatandaşların yangın tüpleriyle müdahale ettiği anlar yer aldı.