Arnavutköy'de şiddetli rüzgar inşaat halindeki binanın çatısını uçurdu

İstanbul Arnavutköy'de etkili olan şiddetli rüzgar, inşaat halindeki bir binanın çatısını uçurdu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
Olay, Arnavutköy Yavuz Selim Mahallesi Olcay Sokak’ta meydana geldi. Meteoroloji’nin yaptığı uyarıların ardından İstanbul genelinde şiddetli rüzgar etkili oldu. Arnavutköy’de, şiddetli rüzgar nedeniyle inşaat halindeki binanın çatısı ve çatıda bulunan tuğlalar yerinden sökülerek aşağıya uçtu. Olayda yaralanan olmazken, çevrede kısa süreli panik yaşandı.

Olay hakkında konuşan Ramazan Çam, "Şiddetli fırtınadan dolayı çatıdaki tuğlalar yerinden uçtu. İnşaatta çalışanlar aşağıda kulübede yemek yiyorlardı. Çevrede de kimse yoktu. Ben ses nedeniyle dışarı çıktım, etrafta kimse yoktu. Tuğlalar yere düşmüştü" dedi.

Yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.