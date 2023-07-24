Arnavutköy'de sigara izmaritinden çıkan yangın 6 katlı iki binaya sıçradı

Arnavutköy’de bir iş yerinin yanında bulunan süngerlerin üzerine atılan sigara izmaritinden çıkan yangın, önce bir depoya, ardından iş yerine ve 6 katlı iki binaya sıçradı. Vatandaşların yaşadığı panik ve binaların alev topluna dönmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, saat 20.30 sıralarında İslambey Mahallesi Sokullu Mehmet Paşa Caddesi’nde bulunan 6 katlı binanın zemin katında bulunan istiflenmiş süngerlerin üzerine atılan sigara izmaritinden çıktı. Alevler kısa sürede iş yerini etkisi altına alarak önce sünger deposuna, üst katta bulunan bir markete ve daha sonra 6 katlı iki binaya sıçradı. Depo ve marketin boş olduğu öğrenilirken, binada oturanlar büyük panik yaşadı. Binada oturan vatandaşlar kısa sürede dışarıya çıktı. Binalar alev topuna dönerken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri yangın yeri ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Yangını vatandaşlar cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Görüntülerde bazı vatandaşların yangın tüpleri ve iş yerinden çektikleri hortumlar ile yangına müdahale etmeye çalıştığı görüldü.

İsmail Buldan, "Buraya dizilen süngerlerden başladı, depoya sıçradı, daha sonra doğalgaza sıçradı. Tamamıyla dışarıya koyulan süngerlerden dolayı çıktı yangın" şeklinde konuştu.