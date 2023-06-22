Arnavutköy'de sollama yapmak için manevra yapan taksi şoförü kazadan kıl payı kurtuldu

Arnavutköy’de sollama yapmak için manevra yapan bir taksi şoförü karşıdan gelen otomobille kafa kafaya çarpışma tehlikesi yaşadı. O anlar takside bulunan yolcular tarafından görüntülendi.

Arnavutköy - Durusu yolunda seyir halinde olan bir taksi şoförü önünde giden araçları sollamak için manevra yaptığı esnada karşıdan gelen bir araçla kafa kafaya çarpışma tehlikesi geçirdi. Kazadan kıl payı kurtulurken o anlar araçta bulunan yolcuların sosyal medyaya atmak için çektikleri videolara yansıdı. Görüntülerde manevra yapan şoförün daha sonrasında fren yaparak kendi şeridine geçmeye çalıştığı, yolcu ve şoförün savruldu görüldü.