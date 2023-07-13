Arnavutköy'de tamirhanede korkutan anlar kamerada

Arnavutköy’de oto elektrik tamirhanesinde bir işçi kamyoneti tamir etmek için altına girdi. Viteste bırakılan araç, kabloların birbirine temas etmesi üzerine hareket etmeye başladı. Yürekleri ağza getiren o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kamyoneti tamir eden Oto Elektrik Ustası Ersin Özenli, "Araç birden çalıştı vatandaş el freni inik ve aracı viteste bırakmış. Ben erken davrandım tamponu tuttum herhangi bir yaralanma olmadı" dedi.

Edinilen bilgilere göre 06.07.2023 tarihinde Arnavutköy Tayakadın Mahallesi’nde bulunan bir oto elektrik tamirhanesinde meydana gelen kaza, yürekleri ağza getirdi. Bir tamirci, marş dinamosunu takmak için kamyonetin altına girdi. Viteste bırakılan araç, kabloların birbirine temas etmesi üzerine hareket etmeye başladı. Tamircinin refleksi ve araç şoförünün hızla araca binerek frene basması sonucu, herhangi bir yaralanma olmadan kaza atlatıldı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerası ile kaydedildi.

“Tamponu tuttum herhangi bir yaralanma olmadı”

Kamyoneti tamir eden Oto Elektrik Ustası Ersin Özenli, "Normalde şanzıman da bir cıvata düştü diye aracın altına girdim. Benim marşla bir alakam yoktu. Araç birden çalıştı vatandaş el freni inik ve aracı viteste bırakmış. Normalde aracın hiç bir şekilde çalışmaması gerek bunların hepsini iptal ettiği için araç çalıştı ve hareket etmeye başladı. Ben erken davrandım tamponu tuttum herhangi bir yaralanma olmadı. Ben başka bir işlem yapmak için aracın altına girdim, bu nedenle alınması gereken önlemeler tam değildi. Ben 27 senelik elektrik ustasıyım ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Müşteri yanımdaydı o araca fırladı ve durdurdu ben ve biraderim buradaydık. Araç durmasaydı duvara çarpardı kendiliğinden stop ederdi" ifadelerini kullandı.