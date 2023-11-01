Arnavutköy'de telefon hırsızı kamerada

Arnavutköy'de bir fırına sabah saatlerinde giren şahıs, içeride kimse olmadığını görünce tezgahta bırakılan telefonu çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Arnavutköy'de telefon hırsızı kamerada
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline

Arnavutköy’de bir fırına sabah saatlerinde giren şahıs, içeride kimse olmadığını görünce tezgahta bırakılan telefonu çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, geçtiğimiz gün saat 04.00 sıralarında Arnavutköy Anadolu Mahallesi’nde bulunan bir fırında gerçekleşti. Sabaha karşı imalata başlayan fırıncının araca ekmek yüklediği esnada içeride olmadığını fark eden şahıs, içeri girerek sağı solu kontrol ettikten sonra masanın üstündeki telefonu çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Görüntülerde, içeri giren şahsın etrafına dikkatlice baktıktan sonra tezgahın üzerinde duran telefonu cebine koyarak çaldığı ve hızla uzaklaştığı görüldü.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman