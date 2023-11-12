Arnavutköy'de telefoncuya giren hırsız kombinine uygun saat ve kordon çaldı

Arnavutköy’de bulunan bir telefoncuya giren hırsız, işletme sahibinin iş yerinde olmadığını görünce önce masanın üzerindeki akıllı saati ve kıyafetine uygun kordonu, daha sonrada işletme sahibinin cüzdanını çaldı. Cüzdan içerisindeki temassız alışveriş özelliği olan kartlar ile kendisine tütün ve nargile malzemeleri alan keyif düşkünü hırsızın o anları güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Merkez Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan bir telefon dükkanında gerçekleşti. Dükkan sahibi yan dükkanlarında bulunan komşu esnafa yardım etmek için dükkanından ayrıldığı esnada bir şahıs içeriye girdi. Kimsenin dükkanda olmadığını fark eden hırsız bir müddet dükkanda dolaştıktan sonra tezgahta bulunan akıllı saati ve kombinine uygun renkteki kordonu çaldı. Kapıdan iş yeri sahibinin gelip gelmediğini kontrol eden hırsız daha sonra geri dönerek masanın üzerindeki cüzdanı da çalarak iş yerinden hızla uzaklaştı. Hırsızlık anı telefon dükkanının içerisinde bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Temassız alışveriş özelliği olan kartlar ile keyif alışverişi yaptı

Telefon dükkanının sahibi olan kişinin cüzdanını çalan hırsız cüzdan içerisinde bulunan temassız alışveriş özelliği olan kartlar ile tütün, nargile gibi keyfi alışverişlerde yaptı. Kombinine uygun saati çalan ve tütün alışverişi yapan hırsız, alışveriş yaptığı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından da görüntülendi.

Hırsızlık mağduru olan işletmeci telefonundaki hesap hareketlerini incelediğinde hırsızlığın gerçekleştiğini anladı.

"Ben kendi dükkanımda bu kadar rahat değilim"

Ayhan Kapçu, "Biz dışarıda arkadaşın aracına kolon bağlıyorduk işten anlıyorum diye güya ben yapıyordum. İş yerinde olmadığımı görünce içeri giriyor şahıs, benim içeride olmadığımı görünce saati cebine atıyor, bir iki tane de kordon beğeniyor kıyafetine göre. Tekrar içeri giriyor, içerisinde kredi kartlarının olduğu cüzdanımı çalıyor. Çaldığı cüzdan ile tobacco shoptan, akaryakıt istasyonundan alışveriş yapıyor. Ben banka hesaplarımı kontrol ettim ve alışveriş yaptığı yerlerdeki kamera kayıtlarına baktık. Saat ve cüzdanımı çaldı, temassız özelliği açık 6-7 tane kartım vardı, kimliğim ve ehliyetim de vardır. Kimliğimi ve cüzdanımı getirsin parayı sormayacağım, şikayetçi de olmayacağım ama getirmezse şikayetçi olacağım. Ben kendi dükkanımda bu kadar rahat değilim, geliyor kafasına göre takılıyor" ifadelerini kullandı.