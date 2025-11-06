Arnavutköy'de tır virajı alamayıp devrildi: 1 ağır yaralı
İstanbul Arnavutköy'de Kuzey Marmara Otoyolu Yassıören mevkiinde bir tır, virajı alamayarak devrildi. Ağır yaralanan sürücü, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza, öğle saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu Yassıören gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otoyola bağlanmak üzere ilerleyen 31 AUR 81 plakalı tır, viraja girdiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada tır şoförü araç içinde sıkışarak ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sürücü bulunduğu yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Tırda plastik ham maddesi olduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle otoyolun tek şeridi trafiğe kapandı. Tonlarca plastik ham maddesi otoyola dökülürken, tırı yoldan kaldıra çalışmaları devam ediyor.