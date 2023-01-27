Arnavutköy'de trafiği tehlikeye atan kamyonet sürücüsü yakalandı

Arnavutköy’de kasa kısmında bulunan demirlerle trafikte araçlara çarparak ilerleyen sürücüye toplamda bin 781 TL idari para cezası kesildi. Sürücüye ayrıca, adli işlem uygulandı.

Arnavutköy-Habipler yolu üzerinde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Seyir halinde olan kamyonet sürücüsü kasa kısmında bulunan demirlerle diğer araçlara çarparak ilerledi. Görüntünün sosyal medya da paylaşılması üzerine çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, araç sürücüsünün T.K. isimli şahıs olduğu belirlendi. Yapılan şahıs hakkında “Yükü dengeyi bozacak ve sivri çıkıntılar oluşacak şekilde yüklemek” 909 TL “Yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak” 436 TL “Saygısızca araç kullanmak” 436 olmak üzere toplamda bin 781 TL idari para cezası uygulandı. para cezası uygulanmıştır. Konu ile ilgili sürücü T.K. isimli şahıs hakkında ayrıca “Trafik Güvenliğini tehlikeye sokmak” sucusundan adli işlem yapıldı.