Arnavutköy'de trafik farkındalığına etiketli uyarı: 'Öncelik yayanın, öncelik hayatın'

Arnavutköy Belediyesi ve Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileri iş birliğiyle Trafik Haftası kapsamında düzenlenen farkındalık etkinliğinde, yanlış park yapan sürücüler uyarıldı, çocukların sesi trafikte kurallara çağrı oldu.

Arnavutköy’de Trafik Haftasında anlamlı bir farkındalık etkinliği düzenlendi. Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileri, Arnavutköy Belediyesi’nin desteğiyle ilçede trafik kurallarına dikkat çekmek amacıyla sahadaydı. Yanlış park edilen araçlara etiket yapıştıran öğrenciler, hem sürücüleri uyardı hem de trafik bilincine dikkat çekti. Hazırlanan etiketlerde "Yanlış park ettiyseniz bu etiket sizindir", "Hızını azalt, ömrünü uzat" ve "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" gibi mesajlara yer verildi.

"Farkındalık oluşturmak istedik"

Etkinliğe katılan Elçin Ebrar Çakır, "Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’nda okuyorum. Bu hafta trafik haftası olduğu için farkındalık oluşturmak istedik. Yaya geçidine park eden araçlara etiket yapıştırdık" ifadelerini kullandı. Bir diğer öğrenci Miray ise, "Hem eğitici etkinlikler yaptık hem de araçlara trafik mesajı içeren stickerlar yapıştırdık. Çünkü öncelik hayatın, öncelik yayanın" dedi.

"Kurallara uymak sadece bireysel bir tercih değil, toplumsal bir sorumluluktur"

Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu da etkinliği yerinde takip etti. Başkan Candaroğlu, çocukların bu tür sosyal farkındalık çalışmalarında aktif rol almasının hem eğitim hem de toplumsal bilinç açısından çok kıymetli olduğunu belirterek, "Kurallara uymak sadece bireysel bir tercih değil, toplumsal bir sorumluluktur. Bu anlamlı haftada çocuklarımızla birlikte sahada olmak, yarının duyarlı bireylerini yetiştirme adına çok değerliydi" ifadelerini kullandı.

Arnavutköy Belediyesi’nin öncülüğünde gerçekleşen etkinlik, trafik güvenliğine dair toplumsal farkındalığı artırırken, çocukların katılımıyla daha etkili ve sürdürülebilir bir mesaj verilmiş oldu.