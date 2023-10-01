Arnavutköy'de yağmur duvarı yıktı, komşu iki dükkan birleşti

Arnavutköy’de etkili olan yağış birçok noktada su baskınlarına sebep oldu. Yaşanan su baskınında bodrum katındaki dükkanın duvarı yıkılarak komşu dükkanla birleşti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’un birçok noktasına yağmur başladı. Gün içerisinde Arnavutköy’de etkisini kısa sürede artıran yağış sonucunda Taşoluk Mahallesi’nin Bergüzin ve Çağ sokaklarında bulunan iş yerlerini ve evleri su bastı. Yoğun yağışların etkisiyle bodrum katında bulunan bir iş yerinin açık camından içeri akan su baskına neden oldu. Su ile dolan bodrum katının duvarı suyun ağırlığına dayanamayarak yıkıldı. Mobilya imalatı için kullanılan iş yeri ile kırtasiye deposu olarak kullanılan iş yeri duvarın yıkılmasıyla birleşti. İki dükkanda toplam 3 milyon liraya yakın hasar oluştuğu belirtildi.

Dükkan sahipleri iş yerinden sağlam kalan ürünlerini toplayarak, kurtarmak için başka yere taşımaya çalıştı. Aynı sokak üzerinde bulunan evlerin bodrum katları haricinde giriş katlarının su dolması ile vatandaşların eşyaları su altına kalarak kullanılamaz hale geldi.

Dükkanı zarar gören esnaf Barış Arlı, “Mallarımızın olduğu alanı su bastı. Depomuz kırtasiye ürünlerine sahip olduğu için su ile temasta çabuk bozuluyorlar. Bundan dolayı büyük bir hasara uğradık, hasarımız 2,5 milyon lirayı muhtemelen aşmıştır. Eşyalarımızın çoğu çöp oldu. İki dükkan arasındaki duvar yıkıldı. Duvarın yıkılması ile iki dükkan bir dükkan haline geldi. Yıkılan duvar bizim duvara yaslanacak kadar gelmiş. Depomuzdaki su insan boyunu aşmıştı” dedi.

Evindeki eşyaların kullanılamaz hale geldiğini söyleyen Leylanur Işık ise, “Sel anında uyuyorduk, birkaç eşyamızı zor kurtarabildik, 5 dakika içerisinde giriş katında 1 metre 30 santim boyuna kadar su ulaştı. Zor kurtardık kendimizi, 2. kata çıkmak zorunda kaldık. Evim eşyayla doluydu, şimdi boş duvarlar kaldı” şeklinde konuştu.